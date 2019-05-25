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Sunay Akın, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla Kuşadalı hayranlarıyla buluştu.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:32
Sunay Akın, Kuşadası’nda hayranlarıyla buluştu

Ünlü yazar ve şair Sunay Akın, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir programla Kuşadalı hayranlarıyla buluştu.


Programın ardından Kuşadası’nda bir kültür gezisine çıkan Sunay Akın, ilçenin kültürel zenginliklerinden oldukça etkilendiğini ifade etti.


Kuşadası Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları yapılan Çalıkuşu Evi, Türk Kahvesi Evi, Ege Mutfağı Evi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı tarafından işletilen Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi’ni dolaşan yazar Akın, kentin kültürel dokusundan oldukça etkilendiğini dile getirdi.


Sunay Akın; “Kuşadası’nda çok güzel işler yapılıyor. İyi niyetli çok güzel insanlar bir araya gelmiş birikimlerini hep beraber topluma sunmuşlar. Bunları gerçek ve doğru anlamı ile müzeye dönüştürmek gerekiyor. Bu bir dil meselesidir. Nasıl ki güzel sözcüklere hakim olmak onları yan yana getirerek bir konu oluşturmak anlamına gelmiyorsa bu başka bir konu ise müzeciliği de böyle ele almak gerekir. Kuşadası’nda aydın, entelektüel insanlar büyük bir özveriyle bilgi birikimlerinden harika bir hafıza oluşturmuşlar.” dedi.


Sunay Akın, "Bilginin ve aydınlanmanın olduğu ve bunu benden talep olan her yere ben koşa koşa gelirim. Kuşadası bunu fazlası ile hak ediyor" diyerek Kuşadası’na her türlü konuda özellikle de müzecilik konusunda sonuna kadar destek olacağını söyledi.


Çalıkuşu Evi’nde faaliyet gösteren Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) üyeleri ile biraraya gelen Sunay Akın, Kuşadası Belediyesi’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı KUŞAKK’ın çalışmalarını çok beğendiğini ifade ederek, kooperatifin tekstil baskı işinde kullandığı Kuşadası’na has çatı kuşu motifinin çok yenilikçi olduğunu kaydetti.


Yazar ve şair Sunay Akın, İkioluklu mevkii ve Yıldırım Caddesi’nde gerçekleştirdiği tarihi evler gezisinin ardından Kuşadası Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın 3’üncü, Türkiye’nin ise ilk Mikro Minyatür Sergi Alanı’nı dolaştı. Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz tarafından hazırlanan 40 eserin sergilendiği, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sergi Alanı ve Sanat Merkezi’ni çok beğendiğini ifade eden yazar Sunay Akın, sanatçının eserlerinin ilgi çekici ve benzersiz olduğunu kaydetti. Akın son olarak Kuşadalı koleksiyonerler Öğül Orhan ve Meral Orhan’ın Kervansaray’da açılan “Antika Soba” ile “Klasik Otomobil ve Motosiklet” sergisini dolaştı.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 02:32
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