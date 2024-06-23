Sunar Yatırım’dan Büyük İhracat Başarısı: İnovatif Ürünler ve Sürdürülebilirlik ile Üç Şirket Zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması 2023 sonuçları belli oldu. Sunar Yatırım bünyesinde yer alan Elita Gıda, Sunar Pazarlama ve Sunar Mısır şirketleri, performanslarıyla Türkiye’ye en fazla ihracat geliri kazandıran 1000 firma arasına girmeyi başardı.

Sunar Yatırım şirketleri arasında yer alan Elita Gıda’nın 366’ncı sırada yer aldığı listede Sunar Pazarlama bir önceki yıla göre 29 sıra yükselerek 483’üncü oldu. Sunar Yatırım’ın bir diğer şirketi Sunar Mısır da 158 sıra yükselerek TİM 1000’in 725’inci büyük ihracatçısı oldu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM SÜRECEK

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, gıda başta olmak üzere birçok sektöre hammadde ve ara mamul üreten grup şirketlerinin son yıllarda katma değeri yüksek üretime daha fazla önem verdiğini belirterek, “İthal ikame ürünlerimizle ülkemizin cari açığının kapatılma çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle ilkleri ortaya çıkararak sektörümüze örnek oluyoruz. 113’ten fazla ülkede milyonlarca tüketiciye ulaşan markalarımız, Türkiye’deki üretim kalitesine dair olan imajı güçlendiriyor. 1250 kişiyi aşan istihdamımız ve sosyal projelerimizle, ham maddemizi sağladığımız topraklara ve ülkemize değer olarak geri dönmesinden mutluyuz. 3 şirketimizin Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması arasında yer alma başarısı dolayısıyla başta çalışanlarımız olmak üzere tedarikçilerimizden tüketicilerimize katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve inovatif ürünlerimiz ile daha üst sıralarda yer alma doğrultusunda çalışıyoruz.” dedi.

DÜNYANIN HER YERİNDE BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIYORUZ

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Sunar Yatırım’ın şirketlerinin ihracat yükselişinde inovatif ürün çeşitliliği ve yeni yatırımların etkisinin bulunduğunu belirten Mustafa Nuri Çomu, “2023 yeniden yapılanmamızın yılı oldu. Yarım asırlık kuruluş tarihimizin yatırımsız bir yılı yok. Ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek ürünleri üreterek ithalatı azaltıyor olmanın mutluluğunu yaşarken artan ihracatımız da sevindiriyor. Köklü bir inovasyon kültürüne sahip olan şirketlerimizde Ar-Ge sadece ürün çeşitliliğine yönelik değil her alanda gerçekleştirilmektedir. Müşteri ve pazarın ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünlerin geliştiriyoruz. Sodyum glukonattan toz sorbitole varıncaya kadar farklı sektörlere hitap eden onlarca ürün çeşitlerimizle Amerika’dan Avustralya’ya 100’ün üzerinde ülkede bayrağımızı iftiharla dalgalandırmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.