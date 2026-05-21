Sumud’u işkenceyle sindirme girişimi

Terörist İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde 40 ülkeden yüzlerce aktiviste yine işkence ederek, barbarlığın kalesi olduğunu bir defa daha gösterdi.

Barbar siyonistlerin geçtiğimiz üç günde uluslararası sularda baskın yaparak esir ettiği Sumud aktivistlerinin siyonist savaş gemileriyle Aşdod Limanı’na nakli tamamlandı. Siyonist gazetecilerin paylaştığı görüntülerde Yahudi ahlaksızların Gazze’deki aç insanlara yardım ulaştırmak için yola çıkan insancıl girişimin üyesi insanlara yaptığı zulüm dikkat çekti.

İsrail’in son 3 günde ele geçirdiği Sumud Filosu teknelerinde bulunan aktivistlerin durumu hakkında korkunç görüntüler paylaşıldı. İsrailli gazeteci Amit Segal’ın paylaştığı görüntülerde durumun ne kadar kötü olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK SESLE SİYONİST MARŞI DİNLETTİLER

Barbar İsrail’in ele geçirdiği Sumud Filosu’ndaki aktivistlerin Aşdod limanındaki durumuna dair görüntüler, insanlıktan nasipsiz siyonistlerin uluslararası hukuku hiçe saydığını bir defa daha göstedi. Aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistlerin ters kelepçeli halde diz üstünde, yoğun flaş ışığı ve yüksek sesle çalınan İsrail ulusal marşı altında zor koşullarda bekletildiği görüldü.

Aktivistlerin plastik kelepçelerle bir çadıra götürüldüğü ve burada ters kelepçe ile olabilecek en rahatsız edici pozisyonda bekletildiği görüldü. Aralarında Türklerin de bulunduğu aktivistlerin rahatsız edici, hızlı yanıp sönen bir ışık altında tutulması tepki topladı. Dahası, iki büklüm duran aktivistlere son ses İsrail ulusal marşı dinletildi.

GÖZALTINDA 78 TÜRK VAR

Dünyanın birçok ülkesinden aktivistlerin derhal bırakılması çağrısı sonrası ahlaksız siyonistlerin Dışişleri Bakanı Sar, “Aktivistleri en kısa sürede sınır dışı etmek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Terörist İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu’na ait 50 teknenin tamamının durdurulduğunu açıklayarak, 40’tan fazla ülkeden 428 aktivistin gözaltına alındığını, bunların arasında 78 Türk’ün de bulunduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan İsrail’in gözaltına aldığı Türklerden.