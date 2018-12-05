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Sumudica'dan zehir zemberek açıklamalar: Kayseri'de neler oldu hepsini anlatacağım gerçekler...

Kayserispor eski teknik direktörlerinden ve şimdilerde ise Al Shabab'ı çalıştıran Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:23
Sumudica'dan zehir zemberek açıklamalar: Kayseri'de neler oldu hepsini anlatacağım gerçekler...

Kayserispor'un geçen sezon yollarını ayırdığı Rumen teknik adam, eski takımıyla yeniden isminin anılması üzerine "Şu anda burada mutluyum. Çok güçlü ve iyi bir kontratım var. Geçen sezon 11. olduk, bu sezon ise 6. sıradayız. Daha üst sıralar için mücadele ediyoruz. Burada seviliyorum, başkanla aramız çok iyi. Şu an ayrılmak gibi bir düşüncem yok zaten yarın da maçımız var" dedi.

"Başkanın futboldan anlaması çok önemli'"

Suudi Arabistan'daki durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, "Burada çok iyi anlaştığım bir başkanım var. Bakın, bir başkanın futboldan anlaması çok önemlidir. Gerçekten hem ona saygı duyuyorum hem de saygı görüyorum burada" şeklinde konuştu ve adeta Erol Bedir'e üstü kapalı mesaj gönderdi.

"Anlatırsam skandal olur"

Türkiye'den oyuncu baktığı ve transfer hazırlığında olup olmadığını sorduğumuz Sumudica, "Bu doğru. Oyuncu da bakıyoruz. Şu anda sözleşmesi devam eden oyuncular da olduğu için bilgi veremem ancak bazı şeyleri söylersem transferlerle ilgili Türkiye'de skandal olur" açıklamasını yaptı.

"En kısa sürede konuşacağım, açıklayacağım"

Kayserispor yönetimine ve taraftarına da mesaj gönderen Sumudica, "Onlarla anılmak önemli. Mutlu oldum. Kayserispor taraftarına selamlarıımı gönderiyorum. Türkiye'de seviliyorum. Geçen sene Antalya'da tatile gittiğimde insanlar benim fotoğraf çektirmek istediler. Türk insanını çok seviyorum. Diğer konularla ilgili ise kısa sürede konuşacağım. Her şeyi açıklayacağım. Geçen sezon Kayserispor ve benim aramda ne oldu, bunları açıklayacağım. Gerçekler bilinmeli." dedi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:23
  1. Antalya
  2. Marius Sumudica
  3. Kayserispor
  4. Al Shabab
  5. Teknik Direktör

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