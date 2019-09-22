0553 313 94 23

Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Çaykur Rizespor maçının Beşiktaş karşılaşmasından zor geçtiğini söyledi.

22 Eylül 2019 Pazar 17:28
Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu

Süper Lig’in 5. haftasında Gazişehir GaziantepFutbol Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rizespor’un tribünleri arkasına alarak 1 kişi daha fazla oynadığını, karşılaşmanın kendileri için Beşiktaş maçından daha zor olduğunu dile getirdi.

Çok iyi bir takımla oynadıklarını söyleyen Sumudica, "Rakibimiz çok zor gol yiyen bir takımdı. Sahaya çok yakın tribünler, ev sahibi taraftarı arkasına alarak 1 kişi fazla oynuyordu. Beşiktaş maçından daha zor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bilmiyorum kaç takım burada kazanabilir ama gerçekten çok zor bir tribün önünde oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. 2 maçta 6 puan aldık. Rüyadan uyanmamız gerekiyor. Bu ligde hayal kurarsanız hiç bir şey alamazsınız. Haftanın ortasında bir kupa maçımız var. İki maçı da kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:28
  1. Marius Sumudica
  2. Gaziantep
  3. Rizespor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump: Biden yanlış yaptı!
    1. Trump: Biden yanlış yaptı!
    2. Şanlıurfa isotundan sabun üretildi
    3. Ordu’da tabelalara ‘maganda’ kurşunu
    4. Hastaneden çıkıp HDP önündeki eyleme..
    5. Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne..
    6. OGM personel alımı başvuruları ne..
    7. Körfez diken üstünde: BAE'de şüpheli..
    8. Yanan tencere nasıl parlar? İşte,..
    9. İsmail Kartal: Elimde Muriqi yok
    10. 45 Aile HDP önünde eylem yapıyor
    11. 5 yaşındaki çocuk annesini kurtardı!
    12. Sumudica: Beşiktaş maçından daha zordu
    13. Marsilya'da Gustavo pişmanlığı!
    14. ABD'de kimyasal korkusu: Ölüler ve..
    15. Donald Trump'tan dikkat çeken İran..
    16. Dubai Havalimanı'nda şüpheli İHA..
    17. Bu fotoğrafla tehdit etmişlerdi! ABD..
    18. Gaziantep'te kız kaçıran genci..
    19. Salatalık kabuğunun faydaları nelerdir?
    20. Burun şişmesi neden olur? Burunda..
    21. Cansuyu Derneği'nden Başkan Erdoğan'a..
    22. KPSS'siz öğretmen alımı ilanları!..
    23. Başta uyuşma ve sersemlik hissi hangi..
    24. Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün..
    25. Farklı noktalarda 68 düzensiz göçmen..
    26. Akşener AK Parti'yle yakınlaşma..
    27. Drift tutkunları Antalya'da buluştu!
    28. Atatürk Havalimanı'na seferler..
    29. Somali'de askeri üsse saldırı! Çok..
    30. Yolcu treni araca çarptı! Yaralılar var
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı