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Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu

Medipol Başakşehir'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada, “10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu” dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 22:52
Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Medipol Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir maça çıktıklarını ve iyi oynadıklarını söyleyen Sumudica, “Bir kişi eksik olmamıza rağmen son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadık. Oyuncularım çok iyi mücadele edip maçı bırakmadılar. Bugün 11’e 11 oynasaydık sonuç daha farklı olurdu. Orta sahadan bir kişi eksilince sonuç böyle oldu. Şu ana kadar 2 mağlubiyet aldık. Bunların biri Fenerbahçe biri de Başakşehir'e karşıydı. Göztepe maçını da kazanabilirdik ama olmadı. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar. Taraftarlarımız çok güzel destek verip iyi bir atmosfer oluşturdular. Bugün olduğu gibi yine bizim pozisyonlarda VAR’a gidilmedi. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Sonuç bugün böyle oldu ama şunu söylemek istiyorum buradaki atmosfer hiçbir takım için kolay olmayacak” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 22:52
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