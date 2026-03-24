Sumud Filosu aktivistleri o Müslüman ülkede 18 gündür gözaltında tutuluyor!

Tunus’ta Küresel Sumud Filosu operasyonunda 6 Mart’tan beri 7 organizatör gözaltında. Aktivistlere “sahtecilik” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilirken, uluslararası çevreler sürecin siyasi baskı içerdiğini savunuyor. Filonun Gazze için sivil misyon hazırlıkları ise devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu Tunus Heyeti’nden bir grup organizasyon sorumlusu 6 Mart tarihinden bu yana gözaltında tutuluyor. Basın açıklamasında belirtildiği üzere Wael Nouar, Jawaher Channa, Nabil Chanoufi, Sana Msahli ve Mohammed Amin Belnour, terörle mücadele birimi tarafından Sidi Bou Said’de bir otelde kaldıkları sırada tutuklandı. Bu tutuklamaların hemen ardından Ghassan Henchiri ve Ghassan Boughediri’nin de gözaltına alınmasıyla tutuklu aktivistlerin toplam sayısı 7’ye çıktı.

Tunus polisinden Sumud Filosu aktivistlerine sert müdahale

Bu tutuklamalar, Tunus polisinin Küresel Sumud Filosu tarafından düzenlenen çeşitli faaliyetleri engellemesinin ardından gerçekleşti.. Polis, 4 Mart’ta, Eylül 2025 döneminde filoyla dayanışma gösteren Sidi Bou Said liman işçileri örgütleri ile yerel ve uluslararası organizasyon arasındaki görüşmeyi engelledi. Bu müdahale sırasında aralarında Brezilya delegasyonu üyesi ve Latin Amerika sorumlusu Thiago Avila’nın da olduğu pek çok isim gözaltına alındı. Hükümet 5 Mart’ta Tunus şehri içerisindeki Cine Theatre Le Rio sinemasında yapılması önceden planlanan bir kamu etkinliğini de iptal etti.

Sidi Bou Said Limanı, Küresel Sumud Filosu birimlerinin 7 Eylül 2025 gecesi ulaştığı liman olmanın yanı sıra; İsrail tarafından insansız hava araçları kullanılarak iki filo gemisine yönelik yangın çıkarıcı patlayıcılarla saldırıların düzenlendiği yer olma özelliği taşıyor.

Çeşitli kuruluşlar tutuklularla dayanışma içinde olduklarını ilan etti. Bunlar arasında Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu olan FTDES ile Filistin halkına destek amaçlı toplantılara getirilen ve giderek artan kısıtlamalar karşısında endişelerini dile getiren Uluslararası Af Örgütü dahil 17 farklı kuruluş yer alıyor.

Tunus hükümeti ve makamlarının Küresel Sumud Filosu’na yönelik kriminalize etme, baskı ve hapsetme politikalarına karşı büyüyen tepkilere ve tutukluların özgürlüğü için yükselen yaygın talebe rağmen bir Tunuslu hakim 16 Mart Pazartesi günü koordinasyon komitesi üyeleri hakkında ihtiyati tutukluluk kararı verdi. Bu karar sahtecilik, sahte belge bulundurma ve kullanma, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kayıtlarda tahrifat ile kara para aklama gibi art niyetli ve asılsız suçlamalara dayandırılıyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosu, gözdağı verme çabalarına ve Tunus limanlarını engelleme niyetine rağmen misyonlarının değişmediğini duyurdu. Yapılan açıklamada bu bahar aylarında kuşatmayı kırmak ve Filistin halkını desteklemek amacıyla Akdeniz üzerinden Gazze’ye doğru tarihi bir sivil misyonu yeniden başlatacaklarını vurguladılar. Filistin ile olan dayanışması her zaman güçlü ve görünür olan Tunus halkının bu tarihi çabada bir kez daha hayati bir rol üstleneceğine olan güvenlerini belirttiler.

Kaynak: Gazete Nisan