Sümkürmek çok tehlikeli

Özellikle çocuklar orta kulak iltihabında risk grubu içindedir. Orta kulak iltihabı genelde çocuk yaşta görülen bir rahatsızlıktır. Sebebi çocuklardaki, östaki borusunun anatomik özelliğinden kaynaklanır.

Geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında orta kulak iltihabına yakalanmak da mümkündür.

Eğer anne ve babadan birisi daha önce sık orta kulak iltihabına yakalanmış ise, yine genetik yatkınlık söz konusu olabilir.

Evde sigara içiliyorsa, bu riski arttırıyor.

Yine çocuğun beslenmesi, normal yaşam düzeni, okul veya aile içi gerginlikleri, bunların hepsi etkin faktörler..

Orta kulak iltihabının belirtileri çocuklarda en fazla ağrı, büyüklerde ise ağrı ve dolgunluktur.

Bir de nezle sırasında çocuklarda, büyüklerde burnu çok tıkandığı zaman genellikle sümkürür. Çocuklara sümkürmeyi öğretiriz. Çünkü normalde doğuşta hiç kimse sümkürmeyi bilmez. Onun için anne, baba, çocuğa, “Sümkür, hınkır, burnunu temizle..” falan der. Aslında bu çok yanlış bir harekettir. Çünkü sümkürmekle burun içindeki enfekte materyali basınçla östakiden orta kulağa göndeririz. Yani, orta kulak iltihabı olması için davetiye çıkartmış oluruz.

Aslında fizyolojik olan çekip, yutma, her ne kadar kulağa hoş gelmese de. Çocuklara sümkürmeyi öğretmemek, büyüklerin de eğer çok rahatsız olursa, basınçla sümkürmemeleri gerekir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında korunma adına yapılabilecek en mantıklı yollardan biridir.

Orta kulak iltihabı tedavisinde uygulanan yöntemler: Enfeksiyon, yani orta kulak iltihabı başladıysa, mutlaka antibiyotik kullanılır. Virütük kökenli olduğunu düşünsek bile, birtakım semptomatik ilaçlar, ödemi azaltıcı, ağrıyı azaltıcı, burnu açıcı, östakiyi açıcı diğer ilaçlarla birlikte uygulanır.

Orta kulak iltihabının tedavi süresi genelde, eğer komplike bir vaka değilse, nezlenin hemen arkasından başladıysa, beş-altı günde toparlar. Bir hafta süreyle ilaçlar kullanılır. Çocuklarda biraz daha dikkatli olmak lazım. Orta kulak iltihabının arkasından eğer yatkınlığı varsa, geniz eti mevcutsa ve normalden büyükse, orta kulakta sıvı meydana gelebilir. Seröz otitis media tanısıyla problem uzar. Bu çocuklar biraz daha yakın kontrol edilip, biraz daha tedavisi uzatılabilir.

Sümük ciğerlerimizin savunma salgısı

Burnunuzun arkasında, boğaz ve ana solunum yoluna gitmeden önce, katmanlarla kaplı birçok girinti çıkıntı vardır. Bu katmanlar, yapışkan bir salgı olan müküs/sümük salgılar. Nefes alırken, burnunuzun bu girinti ve çıkıntılarından geçen hava, müküsle nemlenir, içinde bulunan toz parçaları sümüğe yapışır ve dolayısıyla akciğerlerinize ilerleyemez.

Bazen çocuğunuzun burun veya akciğerleri, havada bulunan herhangi bir maddeye karşı tepki verirse, o bölgelerden geçebilecek kirli veya mikrobik nesneleri yakalamak için daha fazla müküs salgılarlar. Bu, aynı zamanda çocuğunuzun alerjik olduğu bazı maddelere karşı yanıt olarak da gelişebilir, örneğin; “saman nezlesi”nde olduğu gibi.