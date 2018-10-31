Sümeyye Erdoğan kameraların önünde eşini böyle ısladı
Tek başına ilk uçuşunu gerçekleştiren Selçuk Bayraktar, havacılık geleneği gereği ıslatıldı. Bayraktar'ı ıslatma görevini eşi Sümeyye Bayraktar gerçekleştirdi.31 Ekim 2018 Çarşamba 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi. Sonrasında da havacılık geleneği gereği ıslatıldı.
Seçuk Bayraktar paylaştı
Bu görevi ise eşi Sümeyye Bayraktar gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar bu anları paylaşırken "Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış..." ifadesini kullandı.
YORUM YAZ