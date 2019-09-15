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Sümeyye Boyacı: "İstiklal Marşımızı dinleteceğim"

İngiltere’de düzenlenen 9.

15 Eylül 2019 Pazar 13:43
Sümeyye Boyacı: "İstiklal Marşımızı dinleteceğim"

İngiltere’de düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı, "Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı dinleteceğim" dedi.


İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 9. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden başarılı yüzücü Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü yarışında 44.74’lük derecesiyle Dünya ikincisi oldu. 2018 Avrupa Şampiyonu unvanıyla Londra’ya gelen Sümeyye, bu sonuçla kariyerinin en önemli başarılarından birine daha imza atmış oldu. Dünya ikincisi olarak 2020 Paralimpik Oyunları’na katılmayı garantileyen Sümeyye Boyacı “Ben Cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Daha 16 yaşındayım ve idolümden sadece bir göz açıp kapama süresi kadar kısa bir zaman diliminde geride kaldım. 3 salise ile Dünya ikincisi oldum. Şimdilik gümüş madalya alarak bayrağımızı podyuma taşıdım. Ama önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda İstiklal Marşımızı da dinleteceğim” ifadelerini kullandı.



Özbayraktar: "Birlikte yürümekten gurur duyuyoruz"


Engelli sporlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise, “Engelli vatandaşlarımızın spor yoluyla hayata katılmalarına verdiğimiz destek bizim için çok özel. Sümeyye gibi önemli sembol sporcularımızın başarıları da toplumda bu yönde bilincin artmasına katkı sağlıyor. Sümeyye gerek Avrupa Şampiyonası’nda gerekse de Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etti. Gümüş madalya başarısından dolayı kendisini kutlarım. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Turkcell olarak engelli sporlarına desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:43
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