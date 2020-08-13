  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sümela Manastırı 15 Ağustos'ta belli saatler arasında ziyaret edilebilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:32:47 -
Sümela Manastırı 15 Ağustos'ta belli saatler arasında ziyaret edilebilecek

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesindeki Karadağlar'ın eteğinde bulunan Sümela Manastırı, 15 Ağustos Cumartesi günü belli saatler arasında ziyarete açık olacak.

Maçka Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Sümela Manastırı'nın 15 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ziyaretçi alımına kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin, manastır gezi programlarını cumartesi günü 14.00-20.00 saatleri arasında planlamaları gerektiği kaydedildi.

Türkiye'nin önemli inanç merkezlerinden biri olan Sümela Manastırı'nda, Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos Cumartesi günü ayin düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Ekonomi

Altın fiyatları için çılgın tahmin

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının ons fiyatının 2 bin 300 dolara kadar çıkma ihtimalinin bulunduğunu, bunun da Türkiye'de ..
Yunanlar
Dünya

Yunanlar "Türkler gelmiyor" diye isyan etti

Yunan işletmeciler, koronavirüs salgınını nedeniyle Türk turistlerin gelmemesinden yakındı. Türk müşterilerinin iyi para bıraktığını belirte..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı