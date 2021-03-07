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Kadın - Aile Sumaklı biber dolması nasıl yapılır? Sumaklı dolma tarifi
Kadın - Aile

Sumaklı biber dolması nasıl yapılır? Sumaklı dolma tarifi

Biber dolması nasıl yapılır? Dillere destan bir biber dolması için sumaklı bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, sumaklı dolma nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 23:50:00 -
Sumaklı biber dolması nasıl yapılır? Sumaklı dolma tarifi

Leziz bir tarif arayanlar 'sumaklı biber dolması nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, leziz biber dolma tarifi.

Sumaklı biber dolması tarifi

Malzemeler:

  • 14-15 adet dolmalık biber
  • 1 adet soğan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı sumak
  • Karabiber
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz

Üzeri için:

  • 1 adet domates

Sumaklı biber dolması nasıl yapılır?

Öncelikle biberleri yıkayıp sap kısımlarını çıkarın.

Ardından soğanı doğrayın ve bir kaseye alın.

Domatesleri de rendeleyip soğanların yanına ekleyin.

Pirinçleri süzüp kaseye alın.

Salça, baharat ve yağı ekleyip harcı karıştırın.

Biberlerin içini doldurun ve tencereye dizin.

Biberlerin üzerine domatesleri kapak olarak örtün.

Biberlerin yarısına gelecek kadar tencereye su ekleyin.

Tencereye az miktarda tuz serpin ve kapağı kapatın.

Su kaynayana kadar yüksek ısıda ardından en kısık ısıda dolmaları pişirin.

Afiyet olsun.

Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması
Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

Kadın - Aile

Pırasa dolması nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa dolması

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