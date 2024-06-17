Sumak ve yoğurt ile hızlı zayıflama: Kilo verdiren işte önlemler! Kilo vermek için o cevap! Duyan hemen yaptı
Denediğiniz onca şeye rağmen hayalinizdeki fiziğe kavuşmak ve kilo vermek size artık hayal gibi mi geliyor? Hemen ümitsizliğe kapılmayın! Sizinle paylaşacağımız bu kür sayesinde hem kısa sürede yağ yakım hızınız artacak hem de vücudunuz toparlanacak… Sumak ve yoğurt beraber tüketildiği zaman daha kısa sürede yağ yakmayı sağlar ve metabolizma hızını büyük ölçüde artırır. Kilo verdiren yoğurtlu sumak kürü!
Doğal yöntemleri kullanarak zayıflamak kulağa çok hoş geliyor değil mi? Herhangi bir operasyon geçirmeden ya da ilaç kullanmadan… Paylaşacağımız iki malzemeli kür tarifi sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak!
Gerekli olan malzemelere çoktan sahip olduğunuza eminim! Sumak ve yoğurt. Yoğurdun faydalarını artık hepimiz biliyoruz. Peki ya sumak?
Sumak, vücuttan toksin atımını destekleyen bir baharat. Düzenli kullanıldığı takdirde sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur. Ayrıca, sumak doyma sürenizi kısaltır ve gerekmeyen miktarı vücudunuza almanıza engel olur.
1 çorba kaşığı sumak ile 1 büyük kase tam yağlı yoğurdu güzelce karıştırın. Yedikten sonra, su için. Dikkat etmeniz gereken nokta; suyu yudum yudum içmek. Bu kürü akşamüstü 4 ila 5 saatleri arasında tüketmeniz tavsiye edilir.
DİKKAT! Herhangi bir mide rahatsızlığı ya da sağlık problemi olan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmeleri sakıncalıdır.
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