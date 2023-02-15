Sumak çayı! Saraçoğlu sumak faydalarıyla ilgili dikkat çeken tüyoyu verdi! Detayı, teknik bakın ne oldu...

Sumak ağacında yetişen sumak bitkisi; toz ya da tane biçiminde, salataların ve yemeklerin içerisinde kullanılmasının yanı sıra çay şeklinde de tüketilmektedir. Sumak faydaları Saraçoğlu:- Hafta da bir bardak tüketilen sumak suyu, sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur demiştir. Peki, Sumağın faydaları neler? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumağın zararları var mı? İşte detaylar

Tane sumak nasıl kullanılır?

Kendine özgü ekşi tadıyla diğer baharatlardan ayrılan sumak, tadının yanı sıra yemeklere renk vermek için de kullanılır. Türk mutfağında genellikle salatalara, yoğurda ve özellikle soğana ilave edilerek tüketilir.

Gerçek sumak nasıl anlaşılır?

Sumak, görüntü itibariyle çalıya benzer. Rengi ise bordo kadife gibidir. Küre biçimindeki sumak bitkisi limon gibi ekşidir.

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Sumak kemik sağlığı için önemli bir bitkidir. Bu yüzden kemik kaybı yaşayan kişiler tarafından tüketilmesi önerilir.

Emziren anneler tarafından tüketilmesi sütün artmasına katkı sağlar.

İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Toksinleri vücuttan temizlemeye yardımcı olur.

Sindirim yolu hastalıklarına iyi gelir. Tedavi sırasında kullanılır.

Adet sancılarına ve kasılmalara iyi gelir.

Şeker hastalığı olan ya da obezite sorunu olan kişiler tarafından tüketilebilir.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığa iyi gelir.

Asit reflü problemlerine iyi gelir.

Adet düzensizliği yaşayan kadınlar tarafından tüketilmesi adet düzensizliğini düzeltebilir.

Kadınlarda vajinal akıntıların azalmasına yardımcı olduğu için tüketilmesi önerilir.

Sumak ZAYIFLATIR MI?

Her aktarda bulunan sumak, zayıflamanın ekonomik ve doğal yollarından biridir. Mayhoş bir tadı olan sumak, iştah kontrolünde etkilidir ve gereğinden fazla yemenin önüne geçer. Çabuk doymaya yardımcı olur ve sonucunda dengeli miktarda kalori aldığınız için zayıflatıcı etkisinden faydalanırsınız.

Yoğurt sumak faydaları:

Düzenli kullanımla birlikte ödem söktürmeye, bağırsakları temizlemeye ve dolaylı olarak kilo vermeye yardımcı olur. ÇABUK DOYMAYA YARDIMCI OLUR Gaz söktürücü, şişkinlik giderici baharatlardan biri olan sumağın kabızlığa iyi geldiği araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Kuru sumak faydaları:Antiinflamatuar Özelliğe Sahiptir

Antiinflamatuar özelliğe sahip olan sumak, grip ve soğuk algınlıkları başta olmak üzere vücutta görülebilen enfeksiyon hastalıklarıyla savaşma gücünü arttırır. Ateşin düşürülmesine yardımcı olur ve enfeksiyon hastalıklarının daha hafif şekilde atlatılmasını sağlar.

SUMAĞIN ZARARLARI NELER?

Her doğal bitkide olduğu gibi sumakta da yan etkiler meydana gelebilir. Bu yüzden bu bitkileri kullanmak isteyen kişiler ya tüketim miktarında dikkatli olmalı ya da tüketmeden önce hekime başvurmalı.

Sumak bitkisi kaju ve mango meyveleri ile aynı bitki ailesinden gelir. Bu yüzden tüketilmeden önce doktora danışılması önerilir. Aksi halde alerjen durumları yaşanabilir.

Sumağı çay olarak tüketmek isteyen kişiler tüketimi yemekten sonra yapmalıdır. Aç karnına içilen sumak açlığı daha fazla arttırır. Fazla kilo alımına yol açar.

Tansiyon hastası kişiler sumak tüketiminde dikkat olmalı. Sumak tansiyonun yükselmesine yol açabilir.

Yağ parçalayıcı etkisi vardır. Bu yüzden fazla tüketiminde hızlı kilo kaybına yol açabilir.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

1 kupa kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumak, 1 adet dal tarçın ve 2-3 adet karanfili koyarak 4-5 dk. kadar demlenmeye bırakınız. Günde 1 veya 2 bardak kadar içebilirsiniz. Öğün aralarında hem bağışıklığı destekleyip, hem mideyi rahatlatacak hem de ödem atmanıza yardımcı olacaktır.

Sumak Çayı ( Faydalarıyla ) Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı kaynar su

1 dolu yemek kaşığı sumak

Sumak Çayı ( Faydalarıyla ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler sadece 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudur.

Bir sürahiye atılan kaynar suyun içine 1 yemek kasığı sumak katılır ve 10 dakika dinlendirilir, ister sıcak ister soğuk aç karına tüketilir.

İsterseniz pamuk yardımıyla yaralarınızın üstüne de kullanabilirsiniz.

Adet düzensizliği problemlerinde hormonları düzenleyerek adeti dengeler.

Adet sırasında meydana gelen sancı ve kasılmaları en aza indirir.

Hastalık kaynaklı ateşlenmelerde ateş düşürücü etki gösterir.

İdrarını tutamayan hastalarda idrar kanallarını düzene sokması ve bu sorunu gidermesi ile bilinir.

Çay şeklinde tüketiminde zehirlenmeler üzerinde etkili olabilir.

Sirke ve balla macun yapılıp dolamaya uygulandığında iyileştirici etki gösterir ve tekrarına engel olur.

Kompres şeklinde ciltteki sivilceler üzerine uygulandığında sivilceleri söndürür ve eski sivilce izlerini giderir.

İshal tedavisinde düzenli kullanımında bağırsakların çalışmasını düzenleyerek ishali keser.