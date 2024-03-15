Sülün Ekrem’in maskesi yine düştü! Dün '4 yılda biter' bugün '5 yılda bitmez'

Seçime sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iyice panikledi.

Yalana kırk takla attıran İmamoğlu'nun bir televizyon kanalındaki gerçekleştirmediği vaatlerine yönelik "hatırlamıyorum" ifadesi gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak Cüneyt Özdemir'e konuşan İmamoğlu'nun Hızray projesi hakkında söylediği sözler de gündem oldu.

İmamoğlu'nun Hızray projesi hakkındaki soruya verdiği cevap, 2020 yılındaki konuşmasını akıllara getirdi.



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EKREM İMAMOĞLU: BEŞ YILDA YETİŞMEDİ, YETİŞMEZDİ ZATEN

İstanbul'un toplu ulaşım sistemini 5 yılda çökerten Ekrem İmamoğlu, 'mega projesi' olarak 2019 yılındaki seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuştu.

Ancak İmamoğlu diğer söz verdiği projeleri yapmadığı gibi bunu da yapmadı. İmamoğlu, Özdemir'in kendisine yöneltilen "(Hızray Projesini) 5 yılda neden yapamadınız?" sorusuna "Beş yılda yetişmedi, yetişmezdi zaten" cevabını verdi.

2020 YILINDAKİ KONUŞMASI AKILLARA GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun "5 senede yetişmezdi" dediği Hızray projesi hakkında 2020 yılında katıldığı bir programda söylediği, "Bu projenin şöyle bir kabiliyeti var; çok hızlı bitirilebilecek. 2021'in 6. ayında başlar hale getireceğiz. 4 yılda bitecek." demişti.