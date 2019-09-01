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Sultansuyu Harası Kupaları toplamaya devam ediyor

Ankara’da gerçekleştirilen Sultansuyu Tarım İşletmesi Koşusunu, aynı işletme yetiştirmesi olan ‘Ateşbibi’ adlı tay kazandı.

01 Eylül 2019 Pazar 14:00
Sultansuyu Harası Kupaları toplamaya devam ediyor

Ankara’da gerçekleştirilen Sultansuyu Tarım İşletmesi Koşusunu, aynı işletme yetiştirmesi olan ‘Ateşbibi’ adlı tay kazandı. Sulatansuyu Harası’nda yetişen taylardan ‘Cevher’ adl tay da geçtiğimiz haftalardaki Anadolu Tarım İşletmesi Kupasını kazanmıştı.


Türkiye’nin en iyi Safkan Arap taylarının yetiştirildiği Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi kupaya doymuyor.Geçtiğimiz 21 Ağustos’ta Ankara’da gerçekleştirilen Anadolu Tarım İşletmesi koşusunu, Sultansuyu yetiştirmesi ‘Cevher’ adlı tayın kazanmasının ardından dünde yine Ankara’da yapılan Sultansuyu Tarım İşletmesi koşusunu da yine aynı işletme yetiştirmesi ‘Ateşbibi’ adlı tay kazandı.


1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adıyla kurulan, 1984 yılından bu yana da TİGEM bünyesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile faaliyet gösteren özerk bir devlet kuruluşu. Yetiştirdiği Arap atlarıyla Türk atçılığına da çok önemli katkıları olan Sultansuyu Tarım İşletmesi adına Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen G2 düzeyli koşu da 9 safkan start aldı.


Jenerasyonunun iddialı temsilcilerini bir araya getiren 238 bin TL birincilik ikramiyeli bu koşu, bin 500 metre kum pistte gerçekleşti. Sultansuyu Tarım İşletmeleri tarafından yetiştirilen ve Enver Yıldız’ın sahibi olduğu başarılı kısrak ‘Ateşbibi’ jokeyi Ahmet Çelik ile galibiyete ulaşan isim oldu.


Yarışın ardından düzenlenen törende kazanan safkanın sahibi adına Engin Yıldız’a kupasını TİGEM Atçılık Daire Başkanı Dr. Nadi Çolakoğlu verdi. Dr. Nadi Çolakoğlu, kazanan kısrağın yetiştirildiği ve koşunun adına düzenlendiği Sultansuyu Tarım İşletmesi’nin Müdürü Ahmet Karakeçe’ye de bir kupa takdim etti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 14:00
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