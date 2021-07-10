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Gündem Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!
Gündem

Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, ülkesinin terör devleti İsrail'le ilişkilerini normalleştiren üçüncü Körfez ülkesi olmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:48:00 - 2021-07-11 00:13:40
Sultanı Türk kökenli Arap ülkesinden 'İsrail' resti!

Merkezi Londra'da bulunan Eş-Şarku'l-Avsat Gazetesi'ne konuşan Busaidi, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra işgalci terör devleti İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olup olmayacağı sorusunu cevaplandırdı.

Busaidi, "İsrail'le normalleşen üçüncü Körfez ülkesi olmayacağız. Biz Filistin halkının meşru haklarından yanayız ve devletlerin egemenliklerinin bir getirisi olarak aldıkları kararlara saygı duyduğumuz gibi onların da bizim aldığımız kararlara saygı duymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın yarın Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyaretle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Busaidi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Tarık'ın, ülkenin kuzeybatısındaki Neom kentinde bir araya gelmesinin ve pek çok alanda anlaşmalar imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

Busaidi, Umman'ın Yemen krizinde bir girişimi olmadığını sadece tarafları uzlaştırmaya çalıştıklarını ve İran'ın da barış için sarf edilen çabaları desteklediğini düşündüklerini kaydetti.

Joe Biden'in ABD Başkanı olması ve İbrahim Reisi'nin de İran Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle İran'ın bölge ülkelerine dönük tutumunun değişebileceğini savunan Busaidi, "Eğer karşılıklı olarak siyasi irade ve kanaat oluşursa, diyalog ve uzlaşmayla tüm tutumlar değişebilir. Biz, bu iradenin bölgesel barış ve istikrar lehine gelişmekte olduğunu hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Busaidi, Umman'ın, İran'la bölgesel diyalog çalışmalarına öncülük edip etmediği yönündeki soruya ise "Böyle bir çalışmamız yok. Bölgesel bir diyalog bölge ülkeleri arasında olmalı. Biz bunu destekliyor ve teşvik ediyoruz." yanıtını verdi.

ABD’nin girişimleri sonucu 2020’nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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