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Yerel Sultangazi'de yangın! İş yerinin çatısı alev aldı
Yerel

Sultangazi'de yangın! İş yerinin çatısı alev aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-26 11:30:00 -
Sultangazi'de yangın! İş yerinin çatısı alev aldı

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sultangazi'deki Sanko Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, çevredeki iş yerleri de güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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