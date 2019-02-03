Sultangazi'de toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle toprak altında kalan işçi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında toprak çöktü. 1 işçi toprak altında kaldı Oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı. Hastaneye kaldırıldı İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Kaynak: İHA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.