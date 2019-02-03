Sultangazi'de toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında oluşan toprak çökmesiyle toprak altında kalan işçi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı.03 Şubat 2019 Pazar 12:31
Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları sırasında kepçenin alanı kazması esnasında toprak çöktü.
1 işçi toprak altında kaldı
Oluşan toprak çökmesiyle bir kişi toprak altında kaldı.
Hastaneye kaldırıldı
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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