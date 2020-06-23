Sultangazi'de panik: 3 bina tahliye edildi
İstanbul Sultangazi'de 2 bina arasında oluşan çatlak nedeniyle 3 bina boşaltıldı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesi, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299'uncu Sokak'ta yan yana bulunan 3 binadan gece saatlerinde ses gelmesi üzerine binalarda yaşayanlar evlerinden dışarıya çıktı.
Polis ve itfaiye önlem aldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri çatlakların oluştuğu binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.