  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Aktüel

Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:37:11 -
Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de özel bir hastanenin duvarının çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üçevler Mahallesindeki özel bir hastanenin içinde bulunan bir duvar henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Duvarın çökmesi sırasında yanından geçen bir hastane çalışanı enkaz altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan
Gündem

Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması sonrası bir kentimizde büyük heyecan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın büyük bir müjde vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası Zonguldak açıkla..
Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan'ın müjdeyi nerede açıklayacağı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün cuma günü açıklayacağını duyurduğu müjdeyi cuma namazı sonrası İstanbul'da açıklayacağı öğrenildi...
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı