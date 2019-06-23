Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte ilk sonuçlar
Tarihi İstanbul seçiminde sandıklar kapandı, ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sultangazi'den gelen ilk sonuçlara göre, birinci partiyle ikinci parti arasında ciddi bir fark olduğu görüldü.23 Haziran 2019 Pazar 17:07
Gelen ilk sonuçlara göre, birinci partinin oy oranı yüzde 58 civarında görülürken, ikinci partinin adayının yüzde 42’ler seviyesinde kaldığı görüldü.
Seçime katılan diğer iki parti adayının ise Sultangazi genelinde seçimlerde çok varlık gösteremediği anlaşıldı. Bağımsız adaylar ise sandıkta beklediğini bulamadı.
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