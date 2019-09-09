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Sultangazi’de minibüse sahte içki baskını

Sultangazi’de bir minibüse düzenlenen baskında aracın bagaj ve koltuklarında koliler içerisinde sahte içki şişeleri ile yarım tona yakın sahte alkol ele geçirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
Sultangazi’de minibüse sahte içki baskını

Sultangazi’de bir minibüse düzenlenen baskında aracın bagaj ve koltuklarında koliler içerisinde sahte içki şişeleri ile yarım tona yakın sahte alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi’nde park halindeki bir minibüste sahte içki bulunduğu yönünde ihbar alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos’ta çalışma başlatarak söz konusu bölgeyi çembere aldı. Akşam saat 20.00 sıralarında minibüsü takibe alan emniyet güçleri, araca binen Hakkı A. (47) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramalarda; 10 adet dolu 100 cc viski şişesi, 24 adet dolu 100 cc rakı şişesi, 50 adet boş 70 cc rakı şişesi, 40 adet boş 100 cc rakı şişesi, 100 adet boş 35 cc viski şişesi, 30 adet boş 150 cc rakı şişesi ve 14 adet 30 litrelik bidonlarda toplam 420 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan Hakkı A.’nın ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, 1 Eylül’de sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:51
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