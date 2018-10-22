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Sultangazi'de lise öğrencilerinin evdeki deneyi faciayla sonuçlanıyordu

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
Sultangazi'de lise öğrencilerinin evdeki deneyi faciayla sonuçlanıyordu

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı.

Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI

Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
  1. deney
  2. Sultangazi
  3. patlama

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