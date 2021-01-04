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Aktüel Sultangazi'de iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası
Aktüel

Sultangazi'de iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:09:13 -
Sultangazi'de iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira para cezası

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir iş yerinde kumar oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kovid-19 tedbirleriyle ilgili ilçede yapılan çalışmalar kapsamında dün saat 22.10 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerinin açık olduğunu tespit edildi.

Adreste yapılan kontrollerde, masalarda oyun oynandığı ve kapalı alanda nargile ve sigara içildiği belirlenirken, içerideki 16 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 50 bin 400 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İş yeri sahibi hakkında da 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.

Şüphelilerden Derviş A.'nın "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri Zabıta tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.​​​​​​

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