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Sultangazi'de ev sahibi Pakistanlı mültecileri eşyalarıyla birlikte sokağa attı

Sultangazi'de belediyenin mühürlediği evi Pakistanlı mültecilere kiraladığı iddia edilen ev sahibi, gelen şikayetler üzerine kiracıları eşyalarıyla birlikte sokağa attı.

28 Ekim 2018 Pazar 13:58
Sultangazi'de ev sahibi Pakistanlı mültecileri eşyalarıyla birlikte sokağa attı

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’nde yaklaşık 45 gün önce bir apartmanın giriş katındaki daire Pakistan uyruklu 8 kişiye kiraya verildi. İddiaya göre, 10 gün önce şikayet üzerine Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlenen ev mührü açılarak kullanılmaya devam edildi. Çevreden tekrar gelen şikayetler üzerine ev sahibi Mahmut A., Pakistanlı mültecileri eşyalarıyla birlikte kapı dışarı etti. Pakistanlı mültecilerin mühürlenen eve kapıyı kırarak izinsiz girdiğini öne süren 7 katlı binanın sahibi Mahmut A.’nın, bütün daireleri yabancı uyruklu kişilere yüksek fiyattan kiraya verdiği iddia edildi. Çevredeki vatandaşlar ev sahibi Mahmut A.’nın daha fazla yataklı oda oluşturmak için balkonu ördürüp oda yaptığını öne sürdü.

 “4 BİN 400 LİRA PARA VERDİK”

 Evi kiralarken “patron” dedikleri ev sahibinin oğlunun kendilerinden 4 bin 400 TL aldığını ve depozito parasını geri vermediğini öne süren Amir Pakistan, mühürlenen daireyi kendilerine ev sahibinin oğlunun açtığını belirtti. “Patron” dedikleri adamın polise ve başka vatandaşlara kapıyı açmamalarını söylediğini iddia eden Amir Pakistan, “45 gündür buradayız. 4 bin 400 lira para verdik. Ev sahibi ‘Burada 8 kişi, en fazla 10, 12 kişi kalabilirsiniz’ dedi. Biz işte çalışırken akşam geldik kapı kapalıydı” dedi.

 “KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRMİŞLER”

 Yaklaşık 45 gündür evinde oturan Pakistanlı mültecilerin mühürlenen eve kapıyı kırarak girdiğini iddia eden ev sahibi Mahmut A., “3-4 gün önce gelmişler kapıyı kırmışlar. Su vanasını kırmışlar. Su markete akıyor. Polis varsa, emniyet varsa gelsin bunları göndersin” diye konuştu.

 Eşyalarıyla birlikte Mahmut A. tarafından evden çıkarılan Pakistanlı mülteciler, sokağa atılan eşyalarını alarak çevredeki boş bir alana taşıdı. Pakistanlı mülteciler ev sahibinin depozito parasını geri vermediğini ve paraları olmadığı için geceyi sokakta geçireceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 13:58
  1. Pakistanlı mülteci

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