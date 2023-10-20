  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanlığı tek tek sıraladı: İşte tüm İsrail yalanları

Partilere yapılacak hazine yardımı belli oldu! İşte parti parti alacakları paralar...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Canlı yayında skandal anlar! Mehmet Akif Ersoy ne olduğunu anlayamadı, birden coplamaya başladılar

İsrail’den tüm dünyayı şok eden karar! Sonunda bunu da yaptılar

Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

Uğur Dündar tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! İsrail’le ilgili sözleri duyanları şok etti

Batı Şeria'da da katliam devam ediyor! 1 günde 13 kişi öldürüldü

Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük asgari ücretle ilgili son kulis bilgisini 'O verilecek' diyerek paylaştı

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Cem Küçük az önce duyurdu
Yerel Sultangazi’de! Eski eşini “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı! Kan donduran olay
Yerel

Sultangazi’de! Eski eşini “Kargonuz var” diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı! Kan donduran olay

Yeniakit Publisher
2023-10-20 18:43:00 - 2023-10-20 19:11:56
Sultangazi’de! Eski eşini "Kargonuz var" diyerek çağırdı, kurşun yağdırdı! Kan donduran olay

İstanbul Sultangazi'de kendisini kargocu olarak tanıtan bir kişi, dışarı çağırdığı kadına kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, "Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu. Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş." dedi.

Sultangazi'deki olay, sabah saatlerinde Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, Hatun Keskin'in (44) evde olduğu esnada zili çalan bir kişi "kargonuz var" diyerek kadının aşağıya inmesini istedi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Bunun üzerine Hatun Keskin aşağıya indi. Bu sırada talihsiz kadın maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hatun Keskin vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının ambulansa taşındığı ve saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"ESKİ KOCASI VURMUŞ"

Cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, "Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu.

Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Şu an vuran kişi firar kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.

Fitch'ten Türk bankaları için bunu öngördü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!
Fitch'ten Türk bankaları için bunu öngördü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!

Ekonomi

Fitch'ten Türk bankaları için bunu öngördü: Dünyaca ünlü banka iyimser analiz yaptı! Türkiye için flaş tahmin!

BM, Suudi Arabistan’a savaş uçağı satışı için izin vermedi! Karar sonrası Alman savunma sanayii Typhoon'da sona yaklaşıyor
BM, Suudi Arabistan’a savaş uçağı satışı için izin vermedi! Karar sonrası Alman savunma sanayii Typhoon'da sona yaklaşıyor

Dünya

BM, Suudi Arabistan’a savaş uçağı satışı için izin vermedi! Karar sonrası Alman savunma sanayii Typhoon'da sona yaklaşıyor

İslam Memiş, altın dolandırıcılığına karşı altını olanları uyardı! Gram altını olana büyük şok: Öyle bir taktik ki! Aman dikkat
İslam Memiş, altın dolandırıcılığına karşı altını olanları uyardı! Gram altını olana büyük şok: Öyle bir taktik ki! Aman dikkat

Ekonomi

İslam Memiş, altın dolandırıcılığına karşı altını olanları uyardı! Gram altını olana büyük şok: Öyle bir taktik ki! Aman dikkat

Küresel şirketler işgalci İsrail’e yardım sırasına girerken Türkiye'de Filistin’i destekleyen yalnızca bir marka var
Küresel şirketler işgalci İsrail’e yardım sırasına girerken Türkiye'de Filistin’i destekleyen yalnızca bir marka var

Aktüel

Küresel şirketler işgalci İsrail’e yardım sırasına girerken Türkiye'de Filistin’i destekleyen yalnızca bir marka var

NASA Araştırmacılarından Mars helikopteriyle yeni atılım: helikopterleri yeni bir rekor kırdı! İşte duyurusu
NASA Araştırmacılarından Mars helikopteriyle yeni atılım: helikopterleri yeni bir rekor kırdı! İşte duyurusu

Teknoloji

NASA Araştırmacılarından Mars helikopteriyle yeni atılım: helikopterleri yeni bir rekor kırdı! İşte duyurusu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23