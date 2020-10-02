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Aktüel Sultangazi'de çocuğun eline silah verdiği iddiasıyla baba ve enişte gözaltına alındı
Aktüel

Sultangazi'de çocuğun eline silah verdiği iddiasıyla baba ve enişte gözaltına alındı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 19:21:41 -
Sultangazi'de çocuğun eline silah verdiği iddiasıyla baba ve enişte gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyada 6 yaşındaki çocuğun elinde silahla havaya ateş etme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğun babası ve eniştesi gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan kayıtlarda, 6 yaşındaki kız çocuğu E.E.K.'nin elindeki tabancayla havaya ateş ettiği, ardından "Nasıl sıktım ama..." ifadesini kullandığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğun ateş etme anını kaydedip sosyal medyada paylaşan baba Selami K. (47) ve kurusıkı tabancayı çocuğa verip ateş ettirdiği iddia edilen enişte Mustafa Ş.'yi (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "anne babanın çocuklara zarar verecek şekilde davranması", "özel hayatın gizliliğinin ihlali" ile "aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğün ihlali" suçlarından haklarında işlem yapılan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Görüntülerin yaklaşık 6 ay önce çekildiği öğrenildi.


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