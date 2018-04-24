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Sultangazi’de alevler evine sıçramasın diye yangına hortumla müdahale etti

Sultangazi’de bir binanın çatı katında çıkan yangında sokağa dökülen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

24 Nisan 2018 Salı 10:24
Sultangazi’de alevler evine sıçramasın diye yangına hortumla müdahale etti

Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2412 Sokak'ta bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sultangazi İtfaiye Grup Amirliği ve Gazi İtfaiye İstasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alev alev yanan çatıya müdahale etmeye başladı. 

EVİNE SIÇRAMASIN DİYE HORTUMLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürdüğü esnada büyük panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Çalışmalar sürdüğü esnada ekipler alevlerin yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında vatandaşlar tedirgin gözlerle çalışmaları izledi. O esnada evinin çatısına çıkan bir vatandaş ise alevlerin binaya sıçramaması için hortumla müdahale etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 10:24
  1. Yangın

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