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Aktüel

Sultangazi Kent Ormanı’nda feci olay

Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı’nda temizlik görevlisi olan boğazı kesik halde bir erkek cesedi bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:14:09 -
Sultangazi Kent Ormanı’nda feci olay

Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı’nda temizlik görevlisi olan boğazı kesik halde bir erkek cesedi bulundu. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı’nda temizlik görevlisi olan boğazı kesilmiş erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipler yönlendirildi. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da ceset üzerinde ve olay yerinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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