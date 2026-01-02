Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun durmadı! Hizmet dolu bir yıl

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzurla yaşadığı, istediği faaliyete erişebildiği modern bir şehir için 2025 yılında da durmadan çalıştı. İlçeyi eğitim, kültür, sanat ve sporla anılır bir hale getirmek için bu yıl da hummalı bir çalışma yürüttü.

Kültür merkezleri kazandırıldı

Bugüne kadar ilçeye bir çok yeni yaşam alanı kazandıran Sultangazi Belediyesi, bu yıl da çok fonksiyonlu yaşam alanlarına yenilerini ekledi. Mahalle mahalle ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yeni kültür ve yaşam merkezleri kazandırıldı. İlçe sakinleri için kendi mahallelerinde içerisinde kütüphane, yüzme havuzu, çok amaçlı salon, derslikler, ASM’ler gibi birçok fonksiyonu barındıran kültür ve yaşam merkezleri hizmete sunuldu.

Esentepe Mahallesi’ne inşa edilen Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Yaşam Merkezi hizmete açıldı. İçerisinde atölyeden dersliğe, taziye salonundan spor salonuna birçok farkı hizmeti barındıran tesis özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yunus Emre Mahallesi’nde inşaatına başlanan Gençlik Spor ve Yaşam Merkezi de kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Zübeyde Hanım Mahallesi’nde hizmete açılan, Türkiye’nin en değerli ozanlardan birisi olan Âşık Veysel’in adını taşıyan kültür ve yaşam merkezi de ilçe sakinlerinden ilgi görmeye devam ediyor. Gençlerin ve çocukların dört mevsim dileğince yüzebileceği, geleceğin profesyonel yüzücülerinin yetiştirileceği kapalı yüzme havuzunun yanı sıra çok fonksiyonlu özellikleriyle dikkat çeken tesis, mahallelilerin göz bebeği oldu.

Sultangazi Belediyesi, trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalardan biri olan 50.Yıl Mahallesi’nde inşa ettiği hizmet tesisini geçtiğimiz yıl hizmete açmıştı. 50. Yıl Mahallesi D Caddesi Otopark, Yeşil Alan, Hizmet Tesisi ve ASM bölgedeki önemli bir boşluğu da doldurdu. Vatandaşlar 3 katlı yeraltı otoparkına güvenli bir şekilde araçlarını bırakırken aynı zamanda sokak aralarındaki park yükü de hafiflemiş oldu.

Dünyanın sayılı sinema tarihi müzelerinden biri Sultangazi’de inşa ediliyor

Sultangazi Belediyesi, dünyanın sayılı sinema tarihi müzelerinden birini ilçeye kazandırıyor. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından ziyaretçilerin de ilgi odağına girecek müzenin yapımına başlandı. Dünyada ilk defa çekilen filmin, kamerası da dahil olmak üzere yaklaşık 150 yıllık sinema tarihi boyunca kullanılmış olan alet edevatların bulunduğu bu müze Türkiye’ye ve dünyaya hitap edecek. Müzenin yanı sıra içerisinde bulunan devasa kütüphane, eğitim alanları, kültür merkezi ve etkinlik alanı, geniş yeşil alanları, otoparkı ve cami ve medresesi ile bir sanat adası hayata geçiriliyor.

Kültür sanat sezonu

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan, İbn-i Sina, Fuat Sezgin, Aşık Veysel ve Cezeri gibi bu toprakların yetiştirdiği birbirinden kıymetli isimlere atfettiği kültür sanat sezonlarından sonra, geçen sezon Hanzala ismiyle Filistin’deki yaşanan soykırıma da dikkat çekmişti. Bu kez Türkiye sevdalısı şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler’in adı, kültür, sanat ve edebiyat sezonuna verildi tiyatrodan konsere, çocuk etkinliklerinden seminerlere 7’den 77’ye hitap eden etkinlikler ilçe sakinlerinden yoğun talep görüyor.

Eğitime hep destek

Bir şehrin ilerlemesinin yolunun eğitimden geçtiği bilinciyle bu yıl da eğitim odaklı faaliyetler hız kesmeden devam etti. Ana Kucağı’nda verilen okul öncesi eğitimle çocuklar hayata hazırlanırken, Kaşif Çocuk’ta 5-8 yaş arasındaki çocuklara dedektiflikten gökbilime farklı dünyaların kapılarını aralama imkanı buldu. 8-14 yaş arasındaki çocuklar Bilim Merkezi’nde bilim ve sanatla iç içe olurken kendini keşfetti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gençler SEDA ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlandı, ücretsiz dershanecilik hizmeti aldı. Sultangazi’de yaşayan, üniversiteyi kazanan gençlerin öğrenimleri boyunca ulaşım masraflarını Sultangazi Belediyesi üstlenmişti. Bu yıl da gelenek bozulmadı.

Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi’nde özel bireylere ve ailelerine yönelik hayata geçirilen Engelsiz Saatler Projesi de ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor.

Güçlü kadın güçlü Sultangazi

Kadını merkeze koyan projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Sultangazi Belediyesi, ailenin temel taşı kadınları önemseyerek toplumda daha güçlü bir şekilde var olması için bu yıl da yoğun bir çalışma yürüttü. Sanat ve mesleki kurslarla kadınların aile ekonomisine katkıda bulunması için eğitimler verildi. Hayata 2 Dakika Ara programıyla, kadınların günlük hayatın karmaşasından uzaklaşarak kendine zaman ayırmasına imkan tanınıyor. Ayrıca Hoş Geldin Bebek programıyla annelerin gönlüne dokunmaya devam ediyor.

Avrupa Spor Şehri Sultangazi

Spora ve sporcuya verdiği desteği her fırsatta belirten, ilçe genelindeki yaptığı güçlü çalışmalarla adını yurt dışında da duyuran Sultangazi Belediyesi, spor alanında da emeklerinin karşılığını aldı.

Avrupa Parlamentosu’nun desteğiyle kurulan sporda adil oyun, katılımcılık ve sağlıklı yaşam kültürünü tüm dünyaya yaymayı amaçlayan ACES Europe’un "Avrupa Spor Şehri" ünvanı bu yıl Sultangazi’ye verilerek, bu yıl Türkiye’de bu ünvanı alan tek şehir oldu.

Yeni yılda da hedef "Sultan Şehir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu yıl da yine hizmetle dopdolu bir yıl geçirdik. Gelişirken dönüşen, dönüşürken daha da modernleşen bir şehir için bütün imkanlarımızı seferber ederek sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini yükselttik. Eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda güçlü faaliyetler yürüttük. Sporda yaptığımız güçlü çalışmaların karşılığını Avrupa Parlamentosu tarafından bizlere layık görülen Avrupa Spor Şehri ünvanı ile aldık. Yeni yılda da güzel işler yapacağımıza, Sultangazimizin hak ettiği yere ulaşacağına inancımız tamdır. Yeni yılın, memleketimize, ülkemize ve tüm insanlığa, barış, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.