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Sultanbeyli’ye aynı heyecanla devam

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Halkımızın teveccühleriyle inşallah önümüzdeki dönem daha büyük projelere imza atacağız ve el birliğiyle bambaşka bir Sultanbeyli meydana getireceğiz" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:16
Sultanbeyli’ye aynı heyecanla devam

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için Belediye Başkanı Hüseyin Keskin program düzenledi. İlçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Keskin, gazetecilerin bu özel gününü kutladı. Doğru, ilkeli ve tarafsız haber yapmanın önemine vurgu yapan Başkan Keskin, “Gazetecilik önemli bir meslek. Sizler bizim halkımızla aramızda bağ kurma, bizlere varsa sorunları göstermede önemli rol oynuyorsunuz. Hepinizin bu özel gününü tebrik ediyor, mesleklerinizde başarılar diliyorum” dedi.

Gazetecilere ilçede yapılan ve planlanan projelerle ilgili de bilgiler veren Başkan Keskin, “Rabbimizin izni, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın takdiriyle partimizden yeniden aday gösterildik. Halkımızın teveccühleriyle inşallah önümüzdeki dönem daha büyük projelere imza atacağız ve el birliğiyle bambaşka bir Sultanbeyli meydana getireceğiz” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:16
  1. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
  2. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

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