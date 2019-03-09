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Sultanbeyli'de trafik kazası

Sultanbeyli'de, Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 08:49
Sultanbeyli'de trafik kazası

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Ercan Ö.'nün kullandığı 34 RMT 78 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 34 KM 0183 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ercan Ö, minibüste sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 08:49
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