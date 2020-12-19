Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım eli

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, 65 yaş ve üstü, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım eli uzatıldı.



Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürütülen "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında, 65 yaş ve üstü, yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, ekmek ve su dağıtımı ekiplerce gerçekleştirildi.

Yardımı alan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, Sultanbeyli Kaymakamlığına teşekkür etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Tatar Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada 3 ekiple yardımları ulaştırdıklarını söyledi.



Proje kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günlerde evinde yalnız yaşayan yaşlıların gıda, ekmek ve su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını anlatan Kula, şunları kaydetti:

"Sultanbeyli Kaymakamlığı olarak salgının başladığı 11 Mart'tan beri yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sosyal ve kültürel etkinliklere dayalı bir proje olarak başlayan 'Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında, yaşlılarımızın gıda, temizlik ve hijyen malzemesini karşılamaya çalışıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 3. haftadayız ve şimdiye kadar yaklaşık 150 yaşlımıza gıda ve temizlik malzemesi ulaştırdık. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu süre boyunca 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan, ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını da karşılamaya devam edeceğiz. Amacımız onların yalnız olmadıklarını hissettirmek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek."



