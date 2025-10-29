  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sultanbeyli'de polisten kaçan araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari bir araç, kavşakta park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

 

