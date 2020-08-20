  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sultanbeyli'de Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı
Aktüel

Sultanbeyli'de Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 17:09:08 -
Sultanbeyli'de Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantı gerçekleştirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda yapılan toplantıda, yaz mevsiminde artış gösteren olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Orman İşletme Şefliğinin faaliyetleri, orman yangınları konusunda alınan tedbirler, araç, ekipman ve personel kapasitesi, orman yangınları ile yangın esnasında yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Metin Kubilay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Orman İşletme Şefi Ali Büyükyılmaz ve Belediye Zabıta Müdürü Abdulkadir Çapanoğlu katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı
Dünya

Yunan muhabir canlı yayında bir anda Türkçe konuşmaya başladı

Türkiye'den canlı yayın yapan Yunan televizyonunun muhabiri birden Türkçe konuşmaya başlayınca herkes şaşkına döndü.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı