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Aktüel Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:15:23 -
Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir kişiyi tehdit ederek iş yerine silahla ateş açtıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf E.B'nin, ilişkisi bulunan kadın arkadaşı Ö.T'den ayrıldıktan sonra problemler yaşadığını, farklı numaralardan aranarak ölümle tehdit edildiğini ve iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

İş yerini kurşunlayan şüphelilerin para tahsil etmek için tekrar söz konusu adrese geleceği bilgisini edinen polis ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen kadın şüpheli Ö.T. ve parayı tahsil etmeye çalışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarını sürdüren polis, suç örgütü elebaşı olduğu değerlendirilen "dayı" lakaplı şüpheli Y.K'yı da yakaladı.

Aramalarda ele geçirilen ruhsatsız tabanca ve örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 cep telefonuna el konuldu.

Yaklaşık 75 güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, iş yerini Y.K. ile M.İ'nin kurşunladığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "yağma" , "tehdit" ,"mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.


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