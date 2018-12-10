Sultanbeyli’de kış sporu mevsimi

Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü “Spor Şenlikleri ve Kış Spor Okulları” programı düzenledi. Program kapsamında özellikle öğrencilerin spor yapması sağlanacak. Aikido, tekvando, kick boks, güreş, basketbol, judo, satranç, boks, futbol, voleybol, badminton, karate, yüzme ve pilates branşlarında hizmet veren spor okullarının kış döneminin açılışında çeşitli gösteriler yapılırken, okullarda yetişen, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcular tanıtıldı.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, yaptığı açıklamada, gençleri uyuşturucu ve terör örgütlerinden uzak tutmak için sporun önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl 20 bin öğrencimize ulaştık, onları sporun içine dahil ettik ve 5 bin öğrencimize madalya vermiş olduk. Amacımız evlatlarımızı spora alıştırmak ve madalya ile teşvik etmekti. Hedefimizi daha da büyüttük. Sultanbeyli’de bulunan 80 bin öğrencinin tamamına ulaşmak istiyoruz. Biz onlara ulaşmadığımız vakit uyuşturucu ve terör örgütleri gençleri tuzaklarına düşürmeye çalışıyor” diye konuştu.