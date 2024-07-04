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Gündem Sultanbeyli'de ayaklanma girişimi!
Gündem

Sultanbeyli'de ayaklanma girişimi!

Yeniakit Publisher
2024-07-04 23:15:00 - 2024-07-04 23:34:06
Sultanbeyli'de ayaklanma girişimi!

İçişleri Bakanlığı “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde yapılan paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında "Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, “Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda;

"Ayaklanış#Türkiye"* rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, “Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız” şeklinde paylaşım yapıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede sosyal medya hesabının yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edilmiştir. Aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır.
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E. P.’ye İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır.

Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz.

Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

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