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Aktüel Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara temizlik seti dağıtımı
Aktüel

Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara temizlik seti dağıtımı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:10:08 -
Sultanbeyli Kaymakamlığından vatandaşlara temizlik seti dağıtımı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığınca, ihtiyaç sahibi 1000 aileye temizlik seti dağıtımına başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkanlarıyla koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 1000 haneye dağıtılan setlerin içerisinde dezenfektan, kolonya ve maske bulunuyor.

Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart'tan bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara, kaymakamlıkça 1.450 temizlik seti dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin her zaman yanındayız. Salgını hep birlikte devletimizin aldığı tedbirlere uyarak, kişisel ve çevresel temizliğe dikkat ederek yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

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