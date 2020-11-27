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Aktüel Sultanbeyli Kaymakamlığından Kovid-19'u yenenlere "geçmiş olsun" ziyareti
Aktüel

Sultanbeyli Kaymakamlığından Kovid-19'u yenenlere "geçmiş olsun" ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 11:25:29 -
Sultanbeyli Kaymakamlığından Kovid-19'u yenenlere "geçmiş olsun" ziyareti

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen ziyaretlerde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, hastalığı yenen vatandaşlara, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın selamını ve "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, çiçek takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ​​​​​​​Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay, ilçede oluşturdukları filyasyon ekipleriyle koronavirüs hastalarının ve temaslılarının sağlığına kavuşması için sağlık çalışanlarıyla birlikte mücadele ettiklerini belirtti.

Kubilay, karantina kurallarına uyup yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, kurallara uydukları için teşekkür etti.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, 149 bin 903 izolasyon denetiminde kurallara uymadığı tespit edilen 98 kişiye adli ve idari işlem, 98 kişiye ise 311 bin 640 TL para cezası uyguladı.


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