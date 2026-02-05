Sultanahmet’teki tarihi Arasta Hamamı müze olarak yeniden hayat bulacak

Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’nın öncülüğünde inşa edilen ve uzun yıllar metruk halde kalan tarihi yapı için hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Koruma Kurulu tarafından onaylandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yapının hamam işleviyle değil, müze ve sergi alanı olarak ihya edileceğini belirtti.

Turan, “Hamamın birçok bölümü zaman içerisinde yok olmuş durumda. Bu nedenle yapı hamam olarak kullanılmayacak. Burası, turizmin merkezinde, Arasta Pazarı’nın girişinde yer alıyor. Restorasyonun ardından hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir müze ve sergi alanı olacak.” ifadelerini kullandı.

“Bir yıl içinde açmayı hedefliyoruz”

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık bir yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Turan, “Uzun süredir projelerin koruma kurullarından geçmesini bekliyorduk. Süreç tamamlandı, ihale yapıldı ve çalışmalara başladık. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda yapıyı çok güzel bir mekân olarak hizmete açmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türk hamam kültürü anlatılacak

Restorasyon sonrasında yapının, “Türk hamam kültürü”nü anlatan bir müze kurgusuyla düzenleneceği bildirildi. Yapının teknik donanım gerektirmeyecek şekilde sergi mekânı olarak tasarlandığı belirtildi.

Kadınların el emeği ürünleri sergilenecek

Başkan Turan, müze ve sergi alanı olarak planlanan yapıda kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin de sergilenip satışa sunulacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Fatih’te yürüttüğümüz ‘Karınca’ projesi kapsamında kadınların ürettiği nitelikli el emeği ürünler bulunuyor. Porselen, deri, tekstil ve benzeri alanlarda üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirin tamamı üreticilere bırakılıyor. Arasta Hamamı, bu ürünlerin sergilendiği ve satışının yapıldığı bir mekân da olacak.”

Fatih’te kültürel miras çalışmaları sürüyor

Fatih ilçesinin kültürel miras açısından önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Turan, ilçede 140’a yakın tarihi çeşmenin yeniden ihya edilerek su akıtıldığını, çok sayıda sıbyan mektebi, medrese ve caminin restore edildiğini belirtti.

Turan, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların Valilik, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Arasta Hamamı’nın, Sultanahmet bölgesinde hem kültürel hem de sosyal işlev üstlenen yeni bir merkez olması hedefleniyor.