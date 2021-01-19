Sultanahmet ve suruç bombalarını temin eden DEAŞ teröristi enselendi

El Aggal'ın eylemlerde kullanılan patlayıcıların Türkiye'ye aktarılması dışında, eylem amacıyla ülkeye giren örgüt mensuplarına da lojistik destek sağladığı tespit edildi. Terörist El Aggal ifadesinde, DEAŞ'ın patlatma işlerinde kullandığı araçlarını tamir etme, araçları demirle kaplama ve patlayıcı yükleme işlerini yaptığını anlattı.



Dokuz kardeşinin olduğunu ve iki kardeşinin terör örgütü DEAŞ saflarındayken Rakka şehrindeki bombardımanda öldüğünü belirten El Aggal, kendisinin 2014'te DEAŞ'a katıldığını, silahlı ve ideolojik eğitimin ardından, toplu olarak hiçbir şekilde örgütten ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi'nin, tüm Müslümanların emiri ve halifesi olduğu üzerine yemin ettiklerini söyledi.