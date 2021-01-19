Sultanahmet ve suruç bombalarını temin eden DEAŞ teröristi enselendi
12 Ocak 2016'da 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği ve 14'ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015'te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ teröristi Süleyman El Aggal, Şanlıurfa’da MİT operasyonuyla yakalandı.
El Aggal'ın eylemlerde kullanılan patlayıcıların Türkiye'ye aktarılması dışında, eylem amacıyla ülkeye giren örgüt mensuplarına da lojistik destek sağladığı tespit edildi. Terörist El Aggal ifadesinde, DEAŞ'ın patlatma işlerinde kullandığı araçlarını tamir etme, araçları demirle kaplama ve patlayıcı yükleme işlerini yaptığını anlattı.
Dokuz kardeşinin olduğunu ve iki kardeşinin terör örgütü DEAŞ saflarındayken Rakka şehrindeki bombardımanda öldüğünü belirten El Aggal, kendisinin 2014'te DEAŞ'a katıldığını, silahlı ve ideolojik eğitimin ardından, toplu olarak hiçbir şekilde örgütten ayrılmayacaklarına, duydukları emri sorgulamadan yerine getireceklerine ve Ebubekir El Bağdadi'nin, tüm Müslümanların emiri ve halifesi olduğu üzerine yemin ettiklerini söyledi.