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Aktüel

Sultanahmet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

Korona virüs tedbirleri gece yarısı başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen tarihi Sultanahmet Meydanı’nın boş hali drone ile görüntülendi.

2020-04-23 01:20:50 -
Sultanahmet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kaldı

Korona virüs tedbirleri gece yarısı başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen tarihi Sultanahmet Meydanı’nın boş hali drone ile görüntülendi.


Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle başladı. Korona virüs öncesinde turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Sultanahmet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Normal günlerin aksine boş kalan Sultanahmet Meydanı drone ile havadan görüntülendi.

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