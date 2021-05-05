Sultan Mesut kimdir? Sultan Mesud dönemi ne zamandı?

Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Mesud'un hayatı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin bu akşamki yeni bölümünde Sultan Mesud'un konu edinilmesi ile Sultan Mesut kimdir, Sultan Mesut hangi dönemde yaşadı? gibi sorular merak edildi. İşte Sultan 2. Mesut'un hayatına ilişkin bilgiler...

Sultan Mesut kimdir?

II. Gıyaseddin Mesud, (Arap alfabesiyle: غياث الدين مسعود بن كيكاوس‎, Gıyaseddin Mesud bin Keykavus, ö. 1308) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un oğludur.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğolların egemenliği altında hüküm sürdüğü bu dönemde dört defa tahta çıkmış, her seferinde kardeşinin oğlu olan III. Alaeddin Keykubad'la yer değiştirmiştir. II. Gıyaseddin Mesud 1308'de Samsun'da öldüğünde Anadolu Selçuklu Devleti tamamen yıkıldı.