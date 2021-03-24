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Kültür - Sanat Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde
Kültür - Sanat

Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1072-1092'de yapılan tek şerefeli caminin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:33:00 -
Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde

TRT’de rekorlar kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi milyonları ekrana kilitlerken Sultan Melikşah’ın döneminin de konu alınması ilgiyi arttırıyor.

Dizi sonrası tarihle ilgili birçok gelişme yaşanırken eski döneme ait haberlerde basına düşmeye devam ediyor.

Dizideki kılık kıyafet, kılıç ve kalkan gibi malzemelere ilgi artarken daha farklı gelişmeler de meydana geliyor.

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bulunan, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr'in bu yıl yeniden ibadete açılması planlanıyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, bir kafede buluştuğu gazetecilere, bölgede yapılması planlanan projeleri tanıttı.

Birçok tarihi yapının bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi'ni iyileştirme yaparak turizme kazandıracaklarını belirten Taşdemir, "Caddenin kaldırımından ışıklandırılmasına, yolundan bina cephesine kadar tamamını yeniliyoruz. Turistik bir cadde olacak. Yaklaşık 60 milyonluk bir proje." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, büyük kısmı restore edilen Ebu'l Manuçehr Camisi'nde yapılacak düzenlemelerle ilgili ihaleye çıktıklarını belirterek, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ani Ören Yeri'nde, Türklerin Anadolu'da yaptığı ilk cami Ebu'l Manuçehr Camisi'ni inşallah ibadete açacağız. 5 vakit ezanımız orada okunacak, orada namaz kılınabilecek." diye konuştu.

Melikşah'ın emaneti, üzerindeki "bismillah" yazısıyla dikkati çekiyor

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle Ebu'l Manuçehr tarafından 1072-1092'de yapılan cami, derinlemesine 3 sahanlı plana sahip.

Sahanların üzerini örten ve her biri farklı taş işçiliğiyle süslenen tonozlarıyla dikkati çeken yapı, kuzeybatı köşesinde yükselen minaresiyle kare kaideli, sekizgen gövdeli ve tek şerefeli camiler arasında yer alıyor.

Gövdesinde kufi hatlı "bismillah" yazısı yer alan caminin büyük bölümü bir süre önce restore edilmişti. Diğer bölümlerinde çeşitli düzenlemeler yapılması planlanan caminin bu yıl ibadete açılması hedefleniyor.

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Yorumlar

Taha

Sizin kafanız yerindemi dizileri gerçek hayat gibi haber yapıyorsunuz
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okan

maşaALLAH , ziyaret etmek de nasip olsun diyelim
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