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Gündem Sultan Mehmed Reşad Han'ın torunu Rukiye Bala Hodo vefat etti
Gündem

Sultan Mehmed Reşad Han'ın torunu Rukiye Bala Hodo vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-11-04 17:53:00 -
Sultan Mehmed Reşad Han'ın torunu Rukiye Bala Hodo vefat etti

Otuz beşinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın 4. kuşak torunu Rukiye Bâlâ Hodo (68) vefat etti. Ortaköy Emin Vafi Korusu’ndaki evinde 4 Ekim 2023 günü 03.00’te hayatını kaybeden Hodo, Osmanlı Hanedan ailesine mensup olmasının yanı sıra Sokollu Mehmed Paşa’nın da soyundan geliyordu.

Tarihçi-yazar, İstanbul Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İbrahim Pazan’ın, merhumenin ailesinden edindiği bilgiye göre, Merhume Bâlâ Hodo’nun cenaze namazı, 5 Ekim 2023 Pazar günü öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak.

Merhume Rukiye Bâlâ Hodo, otuz beşinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın büyük oğlu Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin kızlarından Rukiye Sultan’ın torunuydu. Hodo’nun annesi Emel Nuricihan Hanımsultan, 1925 Beyrut doğumlu olup hâlen hayattadır.

1924'de Osmanlı hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması sırasında Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi 51 yaşındaydı. Beş kızından dördü ve iki oğluyla önce Beyrut'a gitmişti. Kızlarından Rukiye Sultan İstanbul’da iken Sokollu Mehmed Paşa sülalesinden Mülazım-ı evvel (Üsteğmen) Abdülbaki İhsan Beyefendi ile evlenmişti. Genç çift 1925’te Beyrut’ta doğan kızlarına Behiye Emel Nuricihan adını koymuşlardı. Kızı altı aylıkken hastalanan Rukiye Sultan tedavi için eşi ve kızıyla Budapeşte’ye gitmiş ve orada 21 yaşında vefat etmişti. Mezarı Gül Baba Türbesi haziresindedir. Macaristan’dan iki yaşında bir bebekle vatana giriş yapan Abdülbaki İhsan Sokullu, zamanın idarecilerinin göz yummasıyla kızını vatanda tutabildi. Emel Nuricihan Hanımsultan 1951’de İsmail Cemalettin Hodo ile evlenmiş, bu evlilikten Naime Banu, Rukiye Bâlâ ve Nazım Hüsnü adında çocukları olmuştu.
Bugün Osmanlı hanedan ailesine mensup hayattaki 24 şehzade ve 14 sultanın dışında, sultan çocuğu olan 17 sultanzade ve 13 hanımsultan bulunmaktadır.

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