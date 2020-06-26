Sultan Abdulhamid Han’a çirkin iftira! Sözde gazeteci Merdan Yanardağ için harekete geçildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sözde gazeteci Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sözde gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Şahin, Merdan Yanardağ’ın hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
İşte o ifadeler,
TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ne olmuştu?
CHP'li belediyelerin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid Han'a alçakça saldırmıştı.
Yanardağ sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada iftiralarını sürdürdü.