  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sultan Abdulhamid Han’a çirkin iftira! Sözde gazeteci Merdan Yanardağ için harekete geçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sözde gazeteci Merdan Yanardağ hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:36:00 -
Sultan Abdulhamid Han’a çirkin iftira! Sözde gazeteci Merdan Yanardağ için harekete geçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sözde gazeteci Merdan Yanardağ ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Şahin, Merdan Yanardağ’ın hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşte o ifadeler,

TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ne olmuştu?

CHP'li belediyelerin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid Han'a alçakça saldırmıştı.

Yanardağ sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada iftiralarını sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı