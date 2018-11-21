Sultan 2'nci Abdulhamid'in kitapları, dijital ortama aktarıldı

Osmanlı tarihinin son dönemindeki en etkili ve en çok icraat yapan padişahlarından biri olan Sultan 2. Abdülhamid'in kitapları dijital ortama aktarıldı.

Abdülhamid'in Amerikan Kongre Kütüphanesi'ne armağan ettiği 309 kitabın bir kısmı dijital ortama aktarılarak, tarihçiler için yeni çalışma alanları ortaya çıkarılmış oldu.

2. Abdülhamid dönemin birçok entelektüel ismi ile çalışmış

Dijital ortama aktarılan kitaplarda Abdülhamid'e kitap yazımında dönemin birçok entelektüel yazarı da katkıda bulunduğu görülüyor. Bu isimler arasında Mahmut Celâleddin, Mizancı Murad, Solakzade, Mehmet Hemdemî Çelebi, Abdüssettar, Manastırlı Mehmet Rifat, Ahmet Rifat, Tayyârzadâ Ahmad 'a, Robertson, William - Hewitt, Abram S. (Abram Stevens) gibi birçok yazar bulunuyor. Kitapların çoğunluğu 1970'ler ve 1980'ler arasında yazıldığı görülmektedir.

Kitapların çoğunluğu tarih, muhasebe, finans, askeri ve fıkıh gibi temel konulardan oluşmaktadır.