Sullivan Batı Şeria’yı ziyaret edecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’deki temaslarının ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesinin ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesini ziyaret edecek. Sullivan, Batı Şeria’da Filistin Devlet Başkanı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmede, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının ele alınması bekleniyor.